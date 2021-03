Ripoll es plantejarà feminitzar noms de carrers

El Consell de Dones de Ripoll, que es va presentar dilluns passat a la sala de plens de l'Ajuntament, proposarà substituir el nom de diversos carrers de la vila per altres amb denominacions femenines. Margarida Diligeon o Donya Estasia podrien tenir més companyes en el nomenclàtor del municipi, més enllà de les poques que hi ha actualment.

La regidora republicana Chantal Pérez va explicar que aquest és un dels objectius del nou organisme, juntament amb altres iniciatives com la implantació del Pla d'Igualtat de Gènere també en empreses de menys de cent treballadors o l'eliminació dels «punts foscos» existents en l'urbanisme ripollès.

La «primera» pedra d'aquest Consell el van posar quatre regidores dels mateixos grups que formen part del consistori. La mateixa Chantal Pérez, Anna-Belén Avilés del PSC, Maria Dolors Vilalta de Junts x Ripoll i Rebeca Galavis, d'Alternativa per Ripoll-CUP, van oficialitzar-ne la constitució en un acte on van explicar que buscaran la transversalitat de gènere perquè la igualtat «és feina d'homes i dones», en paraules de Vilalta. Entre les atribucions que tindrà l'oraganisme hi ha «debatre, fer plans, emetre informes, proposar procediments, plans transversals i polítiques feministes, i actuar com a òrgan de consulta», va explicar Pérez, que també va remarcar que l'objectiu últim és «l'autodestrucció el dia que ja no tingui sentit que segueixi existint».