Vacunes: desgavell?

Som molts els qui estem convençuts que el que acabarà convertint aquest malson del coronavirus en un record són les vacunes. En algun altre article ja havia manifestat l'opinió que em mereixen els antivacunes. Són gent insolidària, egoista i sovint desinformada que viu de la immunitat de grup que acaba generant la vacunació massiva dels altres ciutadans. Ni ells ni els seus fills emmalalteixen de varicel·la, xarampió o poliomielitis gràcies a la vacunació de la resta de la població. Ningú els nega que de tant en tant es poden donar i es donen alguns efectes secundaris de major o menor gravetat; però les nombroses seqüeles, complicacions i morts que es produirien de no existir vacunes per a moltes malalties infeccioses justifiquen, sens dubte, un posicionament inequívoc en vers la vacunació generalitzada.

Escric aquestes reflexions durant els dies en què s'acaba d'aturar a molts països (aquí, també) la vacunació anticovid amb AstraZeneca. Un cas d'estranya trombosi cerebral per cada milió de vacunats n'ha estat la causa. Això i els dubtes sobre la seva eficàcia en gent de més edat han aconseguit, com a mínim, estigmatitzar-la. En el pensament de molta gent es va configurant una posició de rebuig: «A mi que me'n posin una de les bones... Moderna o Pfizer». Més bones, més segures? Ho dirà el temps. En tot cas, més cares.

La majoria de ciutadans, un any després de l'inici de la pandèmia, seguim desconcertats i perplexos davant l'allau d'informacions deficients, contradictòries i esbiaixades. Unes informacions que polítics i, sovint, tècnics i gestors sanitaris semblen manipular segons els convé. Lamentablement, acabes pensant que darrere de tot plegat el que prima són els interessos econòmics d'unes farmacèutiques que acaben venent les seves vacunes a qui paga més, millor i més ràpid. En tot això, a països empobrits com Espanya i Catalunya ens toca posar-nos a la cua.

Alguns deveu estar pensant que aquest article no se cenyeix a l'àmbit comarcal com és costum i com estic compromès amb el diari. No patiu, consultant unes dades que va publicar Diari de Girona sobre el nostre àmbit, he trobat unes xifres que no quadren. Una desviació estàndard, com dirien els experts en estadística. Fa més o menys deu dies, entre primeres i segones dosis, Blanes (39.900 habitants) i Lloret (39.000) sumaven un total de 13.500 vacunats. En canvi, a la veïna Pineda (28.000 habitants), que forma part de la Regió Sanitària de Girona, ja s'havien administrat més de 15.000 vacunes! A tots els col·lectius i franges d'edat, els vacunats registrats pel CAP de Pineda doblaven o triplicaven els de gairebé tots els CAPs de la Selva i de la demarcació de Girona. Pot ser que es tracti d'un error de xifres. Si no ho és, semblaria un exemple més del desgavell amb què ha començat el procés de vacunació i la seva erràtica distribució. Potser hi ha raons o fets que desconec i ho justifiquen. Que algú m'ho expliqui.