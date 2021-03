Llagostera instal·la un mòdul annex al CAP per a pacients amb COVID-19

El Departament de Salut va iniciar dilluns la instal·lació d'un mòdul de suport a l'activitat covid-19 del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Llagostera.

Es tracta d'un espai situat al costat mateix del CAP amb l' objectiu de poder separar les atencions relacionades amb la covid-19 de la resta d'atencions i consultes mèdiques. La voluntat és traslladar-hi l'activitat relacionada amb el coronavirus com ara les proves PCRs, els tests ràpids, la identificació de contactes i les exploracions. També s'hi podrà fer l'atenció a persones amb problemes respiratoris i símptomes de la covid-19. Aquest tipus de mòduls estan pensats per als CAPs, com el de Llagostera, que tenen dificultats d'espai i poder així garantir els dobles circuits i assegurar una major seguretat de professionals i ciutadans dins els centres.