Espera de més d'una hora en la represa de dosis d'AstraZeneca

Nova franja d'edat. La campanya de vacunació amb dosis d'AstraZeneca es va reprendre ahir amb la incorporació de la població general d'entre 60 i 65 anys, després que la setmana passada se n'aixequés la suspensió i aquest dilluns el Govern espanyol autoritzés ampliar-ne el límit d'edat. A Girona es va formar una llarga cua durant tot el matí i també hi havia professionals de col·lectius essencials de menys de 55 anys.

La vacunació amb AstraZeneca es va reprendre ahir a tot Catalunya amb èxit de convocatòria, vuit dies després que se'n decretés la suspensió per la possible vinculació amb els casos de trombosis.

El divendres de la setmana passada, després dels informes favorables a la farmacèutica, ja es va aixecar la suspensió i dilluns el govern espanyol en va ampliar el límit d'edat, fins als 65 anys. Al mateix dia, Salut ja va reactivar el sistema de cites prèvies per internet i l'enviament de missatges massius.

«Dilluns havia sentit que començarien a vacunar els que tenim entre 60 i 65 anys i ja vaig rebre el missatge. Em va sorprendre però no vaig tenir cap dubte i ja vaig apuntar-me», explicava Jordi Sans, conserge de 60 anys, després de rebre la dosi a Girona.

Sans va ser una de les 658 persones que van rebre la vacuna ahir al matí, al punt de vacunació habilitat a la Facultat de Medicina i Infermeria. Des de primera hora del matí es va formar una llarga cua que donava la volta a tot l'edifici. I és que la resposta de la ciutadania va ser unànime a tot Catalunya fins a tal punt que va desbordar els punts de vacunació establerts. A Girona hi havia una cua de més d'una hora. Entre els que esperaven es podien sentir queixes per la desorganització de Salut i pel fet que havien de tornar a treballar. «He vingut abans que obrissin per si de cas i no m'ha servit de res perquè m'he hagut d'esperar una hora i mitja, hauria de ser més àgil», va explicar Elena Parés, mestressa de casa de 61 anys.

Salut va admetre que a primera hora del matí s'havien concentrat moltes persones amb cita prèvia però també n'hi havia sense. Com a conseqüència, el dispositiu es va reforçar i es van habilitar espais addicionals. En total, es van obrir quatre punts dins el campus i hi van participar dotze infermeres i quatre administratius. Salut també recorda que l'aplicatiu per demanar hora permet el registre dins d'un tram horari concret i es detecta una major concentració de persones en l'inici d'aquest període.

Sense por als efectes adversos

La majoria de persones que van rebre el vaccí tenien clara la importància d'immunitzar-se contra el coronavirus. «Hi poden haver riscos però són millors els beneficis, no he tingut cap dubte a l'hora de vacunar-se i considero que ho he de fer. Entenc que s'hauria d'avançar amb la gent gran, però els que treballem amb persones també tenim riscos», va explicar Olga Serrano, docent de 25 anys. I és que entre els que esperaven per a rebre el vaccí també hi havia treballadors de serveis essencials de menys de 55 anys. Per altra banda, Assumpció Vila, administrativa de 65 anys, explicava que «si hagués pogut triar quina dosi posar-me hauria sigut millor, però el més important és vacunar-se».

La incorporació d'aquesta franja d'edat ha suposat una millora en la immunització de persones vulnerables, però no és suficient. «El ritme va massa lent i encara hi ha moltes persones de més de 80 anys sense la dosi, s'han de prioritzar i avançar entre les que tenen més edat», va dir Emeiro Paret, cuiner de 60 anys.

Blanes, Calonge, Figueres i Olot també van reprendre la vacunació amb cues i Ripoll ho farà avui, on hi ha un punt habilitat des del 4 de març.