Reconeixen la cessió il·legal de 400 treballadors a Ryanair

L'Audiència Nacional ha determinat en una sentència que els contractes de treball de més de 400 tripulants de cabina de Crewlink i Workforce per prestar servei a Ryanair són una cessió il·legal de treballadors i reconeix al personal el dret a optar a ser reconeguts com a plantilla de l'aerolínia irlandesa. A la pràctica, significarà que els 400 integrants d'aquestes dues empreses podran reclamar les condicions laborals equivalents a les dels companys que van ser contractats directament per Ryanair. Segons fonts sindicals, la pràctica es duia a terme des del 2004 i la diferència salarial pot arribar a ser de fins a un 60%. La companyia aèria ha afirmat que ha «encarregat als seus advocats que recorrin la decisió».

Els sindicats USO i SITCPLA van denunciar a Inspecció de Treball el passat 28 d'abril que la companyia utilitzava diferents contractes tot i que el règim disciplinari, de ruta, el protocol de prestació de serveis i guia per al personal eren els mateixos tant per als treballadors de les dues empreses com per als de Ryanair. També feien, per tant, les mateixes feines, duien el mateix uniforme, utilitzaven les mateixes targetes d'identificació i rebien la mateixa formació.

En la sentència, la magistrada conclou que «resulta clar» que és Ryanair qui exerceixi «d'empresari» respecte la plantilla perquè és «qui planifica i organitza la seva feina, estant els treballadors subordinats al personal contractat per Ryanair» i que és la companyia qui «concedeix permisos i vacances i qui els dona ordres concretes per desenvolupar les seves tasques».

USO ha criticat que des que Ryanair va començar a utilitzar aquestes agències per contractar personal l'aerolínia «s'ha basat en atemptar contra el dret dels treballadors ja que la legislació obliga a retribuir d'igual manera els treballadors contractats per la pròpia empresa i aquells contractats per empreses de treball temporal. Això ha permès, segons fonts sindicals, que la companyia pogués abaratir les despeses laborals de «manera considerable i abusiva» respecte els seus competidors que han aplicat les mateixes condicions als seus treballadors.

La secretària de comunicació d'USO Ryanair, Lídia Arasanz, considera que amb aquesta nova sentència «es torna a evidenciar que el model ´exitòs' de Ryanair és fraudulent i basat en l'abús» i que la justícia espanyola ha enviat un «rotund missatge a Ryanair que no val tot».