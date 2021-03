Problemes tècnics en la primera jornada de les eleccions agràries

Incidències en la plataforma de votació electrònica varen complicar ahir el desenvolupament de a primera jornadda les eleccions agràries de Catalunya, que s'acabaran avui i on només es pot votar electrònicament. Fins al migdia, electors van trobar amb dificultats a l'hora d'emetre el seu vot, ja sigui de forma remota o en algun dels 209 punts d'assistència al vot electrònic habilitats per Agricultura arreu del país. En aquests punts, tot i que l'afluència era molt baixa, algunes persones van haver d'acabar marxant sense haver pogut votar. Per això, la junta electoral va decidir allargar dues hores l'obertura dels punts d'assistència, que va acabar tancant a les vuit del vespre i no a les sis de la tarda com estava previst. L'horari per a les votacions en remot va acabar a la mitjanit.

Avui, també es podrà votar de les nou del matí a les sis de la tarda en alguns dels 69 punts d'assistència al vot electrònic habilitats per al segon dia de les eleccions a tot Catalunya. Això sí, avui ja no es podrà votar en remot i només serà possible fer-ho als punts d'assistència.

En les eleccions agràries 2021, es presenten quatre candidatures. Es tracta d'Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) i Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Estan cridats a votar a les Eleccions Agràries 2021 els 20.609 electors (2.548 a les comarques gironines) que exerceixen per compte propi activitats econòmiques agrícoles, ramaderes, o forestals.