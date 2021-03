El Banc de Sang fa una crida a donants per Setmana Santa

El pla de desconfinament de Catalunya ha fet baixar les donacions de sang aquests últims dies. I els pròxims dies es preveu que les donacions de sang puguin recular fins a un 20%. Els hàbits de la ciutadania s'han anat modificant a causa de la covid-19, «mentre que els hospitals mantenen les necessitats per als malalts», afirmen des del Banc de Sang.

És per aixo que l'entitat fa una crida als donants a venir a donar sang abans de Pasqua, quan les donacions cauen, com sol passar per Nadal.

Cada dia calen al voltant de 1000 donacions per poder garantir el subministrament de components sanguinis a totes les persones que ho requereixin. La baixada de donacions afecta les plaquetes, ja que són el component sanguini amb una vida més curta. Caduquen al cap de cinc dies i cal unir les donacions de sang.