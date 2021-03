El risc de rebrot a Girona supera els 200 punts i passa del risc «alt» a «molt alt»

Els indicadors de la pandèmia van seguir pujant ahir tant a Girona com a Catalunya. El més destacat és que el risc de rebrot va superar al llindar de 200 punts a Girona, després de setmanes per sota. D'aquesta manera, segons els paràmetres de Salut, l'índex va passar del risc «alt» al «molt alt». Aquest indicador mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers catorze dies i està relacionat amb la probabilitat d'aparició de nous brots epidèmics.

D'altra banda, la velocitat de reproducció del contagi (Rt) va créixer una centèsima fins a 1,07.

Respecte a la resta de dades, els casos van baixar un 10% i van tornar a baixar del llindar de 200. Salut no va notificar cap defunció i els ingressats van pujar, mentre que els crítics van baixar.

Quant a municipis, el Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC (BioComSC) va alertar ahir que no només s'han detectat pujades de casos molt fortes a Montblanc sinó també a Centelles, així com altres de fortes a Lloret, l'eixample de Lleida i entorns del passeig Sant Joan de Barcelona. Va apuntar que en la primera onada aquestes pujades s'associaven a grans brots i contagis en entorns de risc «ara prohibits» i per això va recordar que cal evitar interaccions properes llargues i continuades de moltes persones perquè són situacions de «gran risc», tant en interior com en exterior. Per això, va demanar que si durant la Setmana Santa hi ha trobades fora de la bombolla siguin de poques persones, a l'exterior amb distància i mascareta.

Al municipi de la Selva s'han detectat 54 casos la darrera setmana, més del doble que l'anterior, quan n'hi va haver 23.

Creix la incidència a Catalunya

Respecte a Catalunya, la majoria de dades van seguir empitjorant, La incidència de casos dels darrers dies ha pujat fins a 200 per cada 100.000 habitants. Seguidament, es van registrar 1.787 positius i cap defunció. Quant al nombre d'hospitalitzats, van pujar els ingressats però van baixar els crítics. La positivitat de les proves per detectar el coronavirus ha pujat els darrers dies i ja s'eleva al 5,21%. Segons experts sanitaris, el llindar d'aquest percentatge hauria de ser del 5% per tenir els contagis controlats.

Finalment, quant a Espanya, Sanitat va registrar 7.586 nous positius de covid-19 des de dijous, fet que deixa la xifra global en 3.255.324 des de l'inici de la pandèmia. Es van sumar 590 morts i el total arriba a 75.010.