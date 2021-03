Els indicadors segueixen a l'alça en l'inici de la Setmana Santa

Els indicadors per mesurar l'avenç de la pandèmia van seguir pujant ahir tant a Girona com a Catalunya. A la Regió Sanitària de Girona el llindar va superar els 200 punts fa dos dies després de setmanes mantenint-se per sota. Ara el llindar de risc torna a ser «molt alt», tal com estableixen els paràmetres del Departament de Salut. A Catalunya el risc de rebrot també supera aquest límit.

Si ho mirem per municipis, Olot és el que té un risc més elevat a tot Catalunya, amb 699 punts. Sant Feliu de Guíxols va en tercer lloc amb 600 punts i per darrere de Molins de Rei (671). Ripollet està en cinquena posició amb 539 punts. En canvi, Puigcerdà és de les localitats de menys de 20.000 habitants amb menys risc, amb només 3 punts.

L'indicador mesura els possibles nous casos diagnosticables els pròxims catorze dies i està relacionat amb la probabilitat d'aparició de nous brots epidèmics. L'RT també va pujar tres centèsimes més, fins a 1,10.

En canvi, a Girona s'han reduït els ingressos hospitalaris. La tendència és encara descendent des del pic de més de prop de 300 ingressos que es van assolir durant la tercera onada, a finals de gener. Les últimes dades de Salut xifren 143 hospitalitzats i 33 casos a l'UCI. Pel que fa al ritme de vacunacions, les dades provisionals indiquen que el divendres es van posar 3.980 primeres dosis i 1.031 de la segona. El ritme de vacunacions es recupera després de més d'una setmana, quan es van paralitzar per la polèmica sorgida arran del vaccí d'AstraZeneca. A la regió sanitària Gironina més de 80.000 persones ja han rebut la primera dosi. De fet, el Pla de l'Estany és la comarca gironina amb el percentatge més alt -5,94%- de vacunats amb les dues dosis.

Dades Catalunya

La situació a Catalunya també és de risc «molt alt», tenint en compte les pujades dels últims dies del risc de rebrot, que ja se situa a 226. El risc de transmissió també supera el llindar de l'1, que implica que cada persona en contagia més d'una.

Els nous infectats van xifrar-se en 1.739, i es van declarar 21 morts. A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 33.533 persones que han donat positiu, de les quals 8.753 han mort i 23 es troben ingressades a hores d'ara. D'altra banda, els ingressos hospitalaris van baixar, i ahir hi havia 68 pacients menys, amb 1.318 hospitalitzats. A l'UCI hi ha 394 persones.

Catalunya ha administrat la vacuna contra el coronavirus a un total de 758.280 persones des que va començar la campanya de vacunació -413.357 persones ja han rebut la segona dosi. A més, en les últimes 24 hores s'han administrat 33.502 primeres dosis del vaccí.

En percentatges, s'ha vacunat amb la primera dosi el 94% d'usuaris de residències; el 78,3% del personal de residències; el 81% del personal d'atenció primària i hospitalària, i el 54,6% de la resta de professionals sanitaris.