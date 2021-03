La plataforma 'No és un vial, és un carrer' escenifica un Via Crucis per reclamar la variant d'Olot

La plataforma 'No és un vial, és un carrer' ha tornat a tallar l'Avinguda Sant Jordi d'Olot fins a la carretera de la Canya aquest diumenge. Ho han fet per reclamar la construcció de la variant que permeti desviar el trànsit pesat que passa cada dia per davant de les seves cases. Coincidint amb la Setmana Santa, l'entitat ha escenificat un Via Crucis, per fer evident el seu malestar pel retard en la construcció d'una obra "que fa anys que hauria d'estar feta". La protesta s'ha batejat 'El Via Crucis de no és un vial' i s'ha fet coincidint amb el segon aniversari de la plataforma. Com en la resta de talls que han fet han explicat el problema als veïns que passaven per la zona. Aquest diumenge han estat prop d'una setantena els participants.