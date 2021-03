Les UCIs d'Alemanya volen el tancament nacional

Els metges de les Unitats de Cures Intensives d'Alemanya van alertar ahir que l'única manera de contenir la tercera onada de coronavirus que està assolant el país passa per la declaració d'un tancament nacional durant dues setmanes, en un dia en què el país va registrar 20.400 nous casos diaris i la incidència es va disparar als 124 casos per cada cent mil habitants a set dies, i amb més de cent mil casos actius durant l'última setmana.

Un dels professionals que va fer una crida cap a aquest enduriment va ser el cap de l'Associació Interdisciplinària de Medicina de Cures Intensives i Emergència, Christian Karagiannidis, que va recomanar «confinament dur, vacunes i proves» per intentar alleujar la pressió dels hospitals, i va demanar als polítics que s'oblidin de qualsevol mesura de reobertura a curt termini.

Aquesta petició de tancament per part d'alguns professionals sanitaris va fer sonar totes les alarmes i va sembrar la discòrdia entre els principals ministres dels 16 estats federals d'Alemanya, alguns dels quals no volen ni sentir parlar d'acceptar un pla per tornar a un bloqueig més dur en àrees on la taxa d'infecció segueix essent comparativament més baixa.

Ara bé, segons una enquesta recent de l'emissora ZDF, una majoria d'alemanys està a favor d'endurir les mesures en lloc d'alleugerir-les: un 36 per cent vol restriccions més severes mentre que un 31 per cent vol mantenir les actuals, i només una quarta part dels enquestats s'ha declarat a favor d'una relaxació de les restriccions.