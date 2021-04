L'Ajuntament de Salt cedeix el vestíbul d'El Canal com a punt de vacunació massiva

El vestíbul d'El Canal (Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona) serà un punt de vacunació massiva, tan bon punt el Departament de Salut ho consideri necessari. L'Ajuntament de Salt cedirà l'equipament per facilitar que tot l'operatiu es pugui dur a terme seguint els requisits que ha establert Salut. Representants de l'Ajuntament i dels CAPs del municipi han treballat coordinadament durant els darrers dies per posar a disposició de Salut un espai adequat que compleixi amb totes les mesures necessàries. L'operatiu no afectarà la programació i activitat de l'equipament ja que s'han previst circuits independents per a les vacunacions i assajos d'El Canal.

L'equipament s'afegeix al Palau Firal de Girona i està previst que en els propers dies se n'anuncïin d'altres.

Rècord de vacunacions

D'altra banda, Catalunya va posar ahir gairebé 60.000 vacunes, la xifra més alta en un dia, segons va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés. «És una xifra rècord, com les de les campanyes de vacunació de la grip», va comparar, i va assegurar que si hi ha dosis es podria mantenir aquest ritme. A la Regió Sanitària de Girona se'n van posar gairebé 7.000. La majoria, un total de 6.399, van ser primeres dosis i les 552 restants, segones. Va fregar el rècord del dijous passat, quan se'n van administrar 7.019.