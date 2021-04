Una parella protagonitza dos robatoris violents en un banc i un carrer de Vilablareix

Una parella de joves ha protagonitzat dos robatoris violents en només vuit dies al poble de Vilablareix. Els Mossos d'Esquadra estan investigant si es tracta dels mateixos lladres que han actuat en els dos casos i els busquen.

El primer dels fets va tenir lloc el divendres 19 de març, cap a les nou de la nit. Una dona va anar a fer un ingrés al caixer que hi ha a la carretera de Santa Coloma de Farners. Un cop dins, un noi i una noia la van abordar per darrere. Li van reclamar els diners que anava a ingressar al banc i, posterioment, la van obligar sota amenaces a treure'n més del caixer. Els dos joves es van emportar prop de 1.000 euros de botí. Ambdós anaven tapats del cap amb caputxa i gorra per no ser descoberts. La Unitat d'Investigació dels Mossos de Girona porta el cas.

L'altre fet va succeir el 26 de març. En aquest cas, un cotxe amb una parella es va aturar i va amenaçar un home amb una arma de foc, tipus pistola -no se sap si simulada- que sortia de recollir unes pizzes. Li van reclamar el mòbil i la cartera. Finalment, els lladres van posar les pizzes dins del cotxe i no van aconseguir robar res més. Van fugir del lloc i els Mossos els busquen. No descarten que en els dos casos hagi actuat la mateixa parella.