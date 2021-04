L'hostaleria gironina tanca una «bona» Setmana Santa amb ocupacions que volten el 80%

La Setmana Santa acaba amb un bon regust de boca pel sector de l'hostaleria de les comarques gironines, que han aconseguit ocupacions que ronden el 80%. La portaveu de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Marina Figueras, ha afirmat que "l'ocupació ha estat bona" però ha recordat que aquest any no s'ha penjat el cartell de complet. El principal motiu podria ser que molts han optat per fer escapades d'un dia i tornar a dormir a casa. Els establiments de la Costa Brava i del Pirineu gironí han assolit xifres d'ocupació similar. La dada negativa la posa la Costa Brava sud, on només ha obert un 10% dels establiments i les reserves no han estat positives. Pel que fa als apartaments gironins, l'ocupació també ha estat del 80%.

Turisme local

El desconfinament comarcal ha afavorit aquesta Setmana Santa una allau de visitants generalitzada a les comarques gironines, amb especial afluència a les localitats turístiques de la Costa Brava i de l'interior. Tota aquesta massiva afluència de turisme interior ha desbordat les previsions que s'havien fet i ha servit perquè molt negocis poguessin omplir els calaixos després de les dures restriccions que pateixen per la pandèmia des de fa temps.