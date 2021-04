El deute de Sant Joan de les Abadesses s'enfila als 2,5 MEUR

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Sant Joan de les Abadesses culpa el govern municipal de l'increment del deute municipal, que ascendeix ja als 2,5 milions d'euros. Sergi Albrich, portaveu del grup republicà, manifesta que és produït per «una mala planificació política i econòmica del 2020».

El ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar, el passat dimecres, amb els vots favorables de l'equip de govern i el vot contrari dels cinc regidors del grup municipal d'ERC, un pla de sanejament econòmic que controlarà i fiscalitzarà la situació econòmica municipal per tal d'intentar reconduir-la durant els propers dos anys.

«L'any que l'Ajuntament preveu inversions tan poc prioritàries relacionades amb la compra de can Victu (300.000?€), la museïtzació d'una nau de Llaudet sense projecte de viabilitat econòmica (600.000?€) i la tercera reconstrucció de la passera del riu Ter (245.000?€ en cinc anys) es transforma en alerta roja numèrica», avisa el portaveu del partit municipal. Albrich considera que el consistori podria haver compensat la despesa de 240.000 euros ?considerats productes pels efectes de la pandèmia? amb els 180.000?€ derivats del conjunt d'activitats culturals que es van haver d'anul·lar per la covid-19 i el 20% dels 70.000?€ d'ajuts extraordinaris que el Govern de la Generalitat va concedir, a través del Fons de Cooperació de Catalunya, a l'Ajuntament per fer front a la pandèmia. El republicà sentencia que els 180.000?€ van ser destinats per l'equip de govern «a altres despeses menys prioritàries».

«Sant Joan de les Abadesses tenia tots els ingredients per aconseguir pràcticament l'equilibri econòmic respecte als efectes de la situació pandèmica», conclou Sergi Albrich.