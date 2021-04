La «Línia Verda» podrà avisar al moment la Policia Local de Ripoll

L'aplicació «Línia Verda» incorpora des d'ara un nou servei. Es tracta d'un sistema d'alarma que està pensat per a situacions que requereixin la presència immediata de la Policia Local al lloc on s'estigui produint l'afectació. Per tant, s'ha d'utilitzar només en incidències greus molt concretes i fent servir sempre el sentit comú. Un cop s'entra a l'aplicació i se selecciona al menú «Nova Incidència», apareixerà una de les opcions anomenada «Alarma». Un cop es prem aquesta, caldrà especificar la localització i es podrà adjuntar si es vol, una foto. També cal incloure observacions sobre el problema. Tot seguit l'aplicació demana una segona identificació per part de l'usuari i finalment, es registra la incidència. Aquesta arriba automàticament al telèfon mòbil de guàrdia de la Policia Local de Ripoll.