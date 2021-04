Arrenca el cribratge massiu a Olot a causa d'«una incidència força alta»

Aquest dilluns a les nou del matí ha començat la primera jornada del cribratge massiu que es farà durant tres dies a Olot, coincidint amb el dia del mercat setmanal. La idea ha estat aconseguir que part dels compradors s'acostessin fins a la sala del Torin per fer-se una PCR i així detectar el màxim nombre de casos asimptomàtics que hi hagi a la capital garrotxina. Durant la primera hora de cribratge ja s'havien fet unes 70 proves, tot i que després el ritme de voluntaris ha afluixat fins cap a les onze. El Departament de Salut ha decidit fer el cribratge massiu a Olot a causa de la "incidència força alta" que hi ha de covid-19. Per això Salut i l'Ajuntament d'Olot fan una crida a la població per participar en les proves.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus