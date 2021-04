El conseller d'Interior alerta d'un increment de les festes il·legals. Sàmper avisa que han pujat els "botellots" i les celebracions a domicilis i diu que són "difícils de controlar".

Concretament, el conseller d'Interior assegura que és complicat arribar a entrar a un domicili perquè només es pot fer amb permís del jutge o en cas que es deixi accedir-hi perquè es tracta de sancions de tipus administratiu.

Tot i això, ha denunciat aquest increment de festes i ha assegurat que preocupen als Mossos i al departament d'Interior. Aquestes declaracions del conseller s'han realitzat després de visitar el parc de Bombers de Girona, on els efectius l'han rebut amb una pancarta i reivindicacions laborals.

El conseller també ha informat que s'estan plantejant si pot haver-hi un canvi de confinament territorial. Concretament ha dit que des de la Generalitat estan estudiant "si hi pot haver una altra demarcació territorial que sigui millor que el confinament comarcal, en aquesta quarta onada". Tot i això, en tot moment ha dit que les decisions són del Procicat.

A les comarques gironines, una de les festes il·legals més massives es va produir el cap de setmana de Pasqua a Palafrugell. Es van reunir unes 400 persones davant d'un aparcament d'una discoteca sense cap tipus de mesura de seguretat. L'ajuntament de Palafrugell ha portat el tema als jutjats i també al departament de Salut, per si es considera que hi ha hagut un delicte de salut pública.

A banda d'aquesta festa, també n'hi ha hagut algunes en domicilis que les policies locals han aturat així com els Mossos d'Esquadra. També s'han donat alguns botellots en punts de la província. Tot i això, fonts policials, apunten que les festes més massives s'estan donant en punts de l'àrea Metropolitana de Barcelona.

Tot i això, s'ha de dir que les sancions són de tipus administratiu, el conseller ha recordat poden ser "molt importants". També ha demanat paciència a la gent i ha assegurat que aquesta quarta onada de la pandèmia tot ii l'increment a les UCI porta una tendència que pot portar a "l'obertura de moltes coses", entre elles l'oci nocturn o per exemple, com ahir es va anunciar per part del Port de Barcelona, l'arribada de creuers, tot això, amb les mesures necessàries per frenar la Covid com ara testos, entre altres.

