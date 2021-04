Un estudi destaca la gestió de l'ABS Ribes-Campdevànol

Un estudi dels centres d'atenció primària de Catalunya ha ?destacat que l'Àrea Bàsica de Salut Ribes-Campdevànol ha aconseguit una millor gestió gràcies a diverses innovacions que ha ?aplicat al seu dia a dia. La Societat de Gestió Sanitària va elaborar aquest treball entre gener i febrer d'aquest any, on s'ha destacat que la programació de visites aporta més valor als consultoris ?perifèrics, que dotar de més prestacions els equips administratius permet desburocratitzar el treball clínic, així com la creació d'un equip de suport per atendre persones amb necessitats complexes.

Videoconsultes

Alhora s'hi ha subratllat que la utilització de la videoconsulta entre professionals d'atenció primària i el servei de traumatologia de l'hospital ha aconseguit reduir a la meitat la llista d'espera dels pacients.