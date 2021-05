Girona va encarar la sortida de l'estat d'alarma amb una millora de les dades epidemiològiques. La notícia més destacada és que la pressió assistencial a les UCIs va seguir baixant i el nombre de crítics es va tornar a situar en 43, deu menys que tres dies abans. El nombre de pacients ingressats per coronavirus, en canvi, va pujar lleugerament i ahir n'hi havia quatre més.

D'altra banda, els indicadors de contagi també van millorar. La taxa de reproducció del virus (Rt) va baixar tres centèsimes fins a 0,92 i el risc de rebrot va baixar 21 punts i es va situar en 308. Malgrat tot, encara està 100 punts per sobre de la mitjana catalana. Finalment, Girona va sumar dues defuncions i 131 positius, un 33% menys que el dia anterior.

Quant a Catalunya, la pressió assistencial també va seguir baixant amb 27 ingressats i 2 crítics menys. Salut va notificar 622 casos i 5 morts.

Nova ubicació del cribratge

D'altra banda, Salut posarà en marxa al llarg d'aquesta setmana nous cribratges seriats amb PCR d'automostra a la Regió Sanitària Girona amb l'objectiu de seguir tallant cadenes de transmissió de la covid-19. L'acció es repeteix a la ciutat de Girona dues setmanes després de fer-hi el primer cribratge amb autopresa -tal com estava previst- i s'estén, a més, a Sant Hilari Sacalm. Les proves estan adreçades a persones d'entre 16 i 60 anys, asimptomàtiques, que no hagin passat la covid-19 en els últims tres mesos i que no tingui completada la pauta de vacunació. El segon cribratge amb automostra a Girona s'ha programat durant els dies 12 i 13 de maig, en horari continuat de 10 del matí a 7 de la tarda. En aquesta ocasió, i per tal de facilitar l'accessibilitat dels participants, es realitzarà al Palau de Fires, on també s'està desenvolupant la campanya de vacunació. L'acció es durà a terme en un espai diferenciat a l'interior del recinte i estarà correctament senyalitzat per tal de separar els dos circuits. L'entrada al punt de cribratge es farà des del Passeig de la Devesa, mentre que les persones que s'hi desplacin per vacunar-se, ho hauran de seguir fent com fins ara, per l'accés habilitat al Passeig del Güell.

45 casos a Tossa, Lloret i Roses

Finalment, s'han detectat 45 positius als cribratges fets la setmana passada a Tossa, Lloret i Roses. Per municipis, de les 485 mostres recollides al cribratge de Tossa de Mar, realitzat el 4 de maig al Casal del Jubilat, es van detectar 8 positius. En el cas de Roses, durant les dues jornades en què es va desenvolupar l'acció (5 i 6 de maig), es van realitzar 1.298 PCR de les quals 23 amb resultat positiu. I per últim, a Lloret de Mar (6 i 7 de maig), de les 1.119 mostres, 14 d'elles van detectar contagis.

Respecte a Sant Hilari, el cribratge es farà dijous i divendres d'aquesta setmana tenint en compte que el risc de rebrot al municipi és de 1.694 i l'Rt d'1,09 i la positivitat és del 7%.