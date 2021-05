El Departament de Salut repetirà el cribratge massiu seriat d'automostra a la ciutat de Girona el dimecres 12 i dijous 13 de maig. Pràcticament dues setmanes després de la primera prova, el Departament ha decidit repetir la prova, que està oberta a tota la població per detectar casos asimptomàtics. A més, aquesta setmana també s'estendran les proves a Sant Hilari Sacalm (Selva) i es faran el dijous 13 i divendres 14. El cribratge està dirigit a persones d'entre 16 i 60 anys sense vacunar i que no hagin passat la covid-19 en els últims tres mesos. Per altra banda, en les PCR que es van fer la setmana passada a Tossa de Mar (Selva), Roses (Alt Empordà) i Lloret de Mar (Selva) han permès detectar 45 casos de covid-19.

Els cribratges massius d'automostra tornen a la ciutat de Girona aquesta setmana, dues setmanes després de la primera vegada que es feia aquest tipus de proves a la Regió Sanitària de Girona. En aquesta ocasió, els interessats que vulguin participar-hi hauran de desplaçar-se fins al Palau Firal en comptes del CUAP Güell, com en la primera ocasió.

Els voluntaris han de tenir entre 16 i 60 anys, no han de tenir la pauta de vacunació completada i no poden haver tingut la covid-19 en els últims tres mesos. A més, el Departament de Salut recorda que els cribratges massius estan dirigits a persones que no tinguin símptomes, en cas contrari cal que es vagi al CAP de referència.

Al Palau Firal actualment hi ha el punt de vacunació massiu de la ciutat, però Salut ha preparat un circuit independent per aquells qui participin en el cribratge. D'aquesta manera, els que vagin al Palau per vacunar-se hauran de dirigir-se al passeig de la Devesa. Els que vulguin fer-se una PCR per automostra i participar en el cribratge massiu seriat hauran d'entrar per l'accés que hi ha al passeig del Güell.

Una vegada allà se'ls entregarà un lot per prendre's una mostra nassal amb les instruccions corresponents per fer-ho correctament. Els voluntaris podran escollir si extreure's la mostra en aquell moment o fer-ho des de casa. És important, però, que la mostra s'extregui com a molt tard mitja hora abans d'entregar-la al Palau Firal. Al cap de 48 o 72 hores rebran un SMS amb el resultat de la prova, però també la podran consultar a l'espai de La Meva Salut. Les proves a Girona es faran el dimecres 12 i dijous 13 de maig entre les deu del matí i les set de la tarda.

El cribratge arriba a Sant Hilari Sacalm

Per altra banda, el Departament de Salut ha decidit ampliar el cribratge a Sant Hilari Sacalm aquesta setmana. Les proves es faran el dijous 13 de nou a onze del matí i divendres 14 de cinc a vuit de la tarda a la Casa de Cultura. El procediment serà el mateix que a Girona, els voluntaris rebran una bossa amb tot el material necessari per extreure una mostra nasal i també les instruccions per fer-ho.

La tria dels dos municipis és per criteris epidemiològics. Per una banda, Girona té un risc de rebrot de 394 i una velocitat de contagi de 0,97. En l'última setmana s'han confirmat 183 nous contagis u un 5,78% de les proves han donat positiu.

Per altra banda, el risc de rebrot a Sant Hilari Sacalm se situa als 1.694 punts i la velocitat de contagi està al 1,09. El percentatge de proves positives en la darrera setmana en aquest municipi és del 7,84%.

45 positius en les proves de la setmana passada

Al llarg de la setmana passada el Departament de Salut va fer cribratges d'automostra a Tossa de Mar, Roses i Lloret de Mar. Aquestes proves han permès detectar 45 casos asimptomàtics que ja s'han aïllat seguint els protocols marcats.

Per municipis, a Tossa de Mar es van analitzar 485 mostres recollides, 8 de les quals eren positives. A Roses el cribratge es va fer durant els dies 5 i 6 de maig i hi van participar 1.298 persones. De totes les PCR analitzades, 23 van donar positiu. Per últim, a Lloret de Mar també es va fer el cribratge al llarg de dues jornades (6 i 7 de maig) i es van recollir 1.119 mostres amb un resultat de 14 casos positius.