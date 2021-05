Espanya ha registrat 11.061 nous positius de covid-19 des de divendres, fet que deixa la xifra global en 3.615.860 des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l’últim informe n’hi ha hagut 93, i ahir la xifra era de 79.432. Madrid encapçala els contagis en els últims set dies amb 7.306 casos, seguida d’Andalusia amb 6.595. A Catalunya n’hi ha hagut 5.539 i al País Basc, 2.652. Des de l’inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s’han acumulat, amb 703.560 casos. Just després se situa Catalunya amb 602.275. En aquests moments al conjunt de l’Estat hi ha 6.923 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 5,54% de tots els llits disponibles. 1.836 persones estan ingressades a l’UCI, el 18,66% del total de llits per a malalts crítics.