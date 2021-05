«Èxit total» de la campanya de micromecenatge que ha dut a terme CaixaBank, amb la col·laboració de Fundació la Caixa, a favor de la Fundació Autisme Mas Casadevall amb l’objectiu que particulars i empreses, clients o no clients de l’entitat, se sumin a la iniciativa d’aconseguir la inversió necessària per ampliar la sala multisensorial. La campanya, que es va fer entre el 2 d’abril i el 2 de maig, ha aconseguit el suport de 50 particulars i empreses que amb les seves aportacions han permès reunir 4.361 € per fer realitat aquest equipament. L’objectiu de la campanya era aconseguir 2.800 €.

CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació la Caixa, ha aportat 5.500 € per aconseguir ampliar la sala multisensorial que permet la interacció dels usuaris de Mas Casadevall amb el medi mitjançant l’estimulació dels seus sentits i capacitats. En aquesta sala es treballa a través dels sentits i les sensacions, ja que constitueixen la principal font de coneixement.

L’acció de crowdfunding s’emmarca en el programa Fórmula Solidària, una iniciativa de CaixaBank que canalitza fons de la Fundació la Caixa amb l’objectiu d’ajudar perquè les entitats socials disposin de recursos necessaris per seguir treballant en benefici de les persones i col·lectius més necessitats. La Fundació Autisme Mas Casadevall és una entitat d’iniciativa social que atén 38 persones diagnosticades de TEA, Trastorn de l’Espectre Autista, i altres patologies, amb una discapacitat d’entre el 65 i 99%. La finalitat de l’entitat és donar suport per la vida i el treball a persones amb TEA per tal d’atendre les seves necessitats de tractament mèdic, sanitari, educatiu i laboral, així com d’assistència legal, amb la màxima cura a les seves possibilitats socials.