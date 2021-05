El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha criticat que la reducció de la presencialitat a batxillerat per la pandèmia s’ha aplicat de forma «dispar» en centres públics i concertats. El síndic va rebre queixes durant el sis mesos que va durar la mesura per la possible diferència en l’aplicació de la mesura. De l’anàlisi de la situació, ha conclòs que els centres concertats han ofert major presencialitat que els públics i això ha pogut generar greuges i accentuar les desigualtats educatives. Així, ha afirmat que els centres públics han tendit a fer, tot i que no tots i amb variacions, una presencialitat del 50%, mentre que la dels concertats ha estat «clarament superior» a aquest 50%.

A més, en molts centres públics la no presencialitat s’ha desenvolupat en dies alterns, mentre que en el cas de diversos concertats s’ha concentrat a les tardes, mentre es mantenia l’assistència diària al centre.

D’altra banda, el Síndic ha constatat que hi ha centres concertats que han mantingut tota o gairebé tota la presencialitat durant l’horari pròpiament lectiu i han concentrat la no presencialitat en les activitats complementàries, ubicades a les tardes.

Baixen els grups confinats

D’altra banda, els grups escolars confinats per covid-19 són 583, 8 menys que en el darrer balanç, segons dades del Departament d’Educació. Representen el 0,81% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 14.176 persones confinades, 404 menys que en el darrer balanç: 13.466 alumnes (-405), 669 docents i personal d’administració i serveis (+5) i 41 personal extern (-4). Els positius acumulats són 81.196, 153 més. La llar d’infants Sant Iscle-Santa Victòria de Vidreres es manté tancada i s’hi afegeix l’escola Sant Bonifaci – ZER Riu Set a Vinaixa (Garrigues).