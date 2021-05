Els primers turistes de l’any van han començat a arribar a l’aeroport Girona-Costa Brava, després de set mesos sense activitat comercial. Un centenar de passatgers que viatjaven en el Boeing-737 de la companyia holandesa Transavia, procedent d’Amsterdam. A l’arribada els passatgers es mostraven sorpresos per l’expectació, però satisfets de poder viatjar. A Marta Perxés, de Bordils, li havien cancel·lar el vol d’anada des de Girona, va haver de sortir de Barcelona i es mostrava molt contenta de poder volar de nou a l’aeroport de Vilobí d’Onyar. «Per a mi és molt més pràctic», explicava. Al cap de 25 minuts el mateix avió s’enlairava de retorn a Amsterdam, amb una quarantena de passatgers a bord.

Vint minuts abans de l’horari previst aterrava ahir dissabte per la pista 20 de l’aeroport de Girona-Costa Brava un Boeing-737 de la companyia Transavia. Es tracta del primer avió comercial que arriba a la instal·lació de Vilobí d’Onyar després de set mesos. A dins hi duia un centenar de persones, la majoria holandesos provinents d’Amsterdam. Un d’ells, John Conally, explicava que va agafar el darrer vol a l’octubre abans que se suspenguessin els viatges comercials i que ara ha agafat el primer de retorn a Girona. «Estic molt content, a més vinc de vacances», exclama.

El director de l’aeroport de Girona, Vicent Pallarès, destaca la importància del vol d’ahir dissabte perquè es tracta del «primer pas per arrencar l’aeroport». Malgrat tot, ha avisat que aquest estiu hi haurà una «recuperació progressiva» de les operacions comercials, ja que la incertesa en les restriccions de mobilitat condiciona les aerolínies.

Es preveu que properament també tornin a operar des de Girona els touroperadors Jet2 i TUI. Pallarès ha destacat que les aerolínies tenen «més agilitat» que els touroperadors, perquè no han de preparar el transport i les places hoteleres, com passa amb Jet2.

En paral·lel, ha avançat que estan en converses amb Pobeda Airlines perquè també torni a operar des de la terminal gironina i recuperi les connexions amb el mercat rus. El director ha apuntat que la companyia «està preparada» per tornar i a l’espera que l’Agència Europea del Medicament (EMA) reconegui la vacuna russa contra la covid-19 i facilitar, així, la mobilitat.

Més inversions i mercats

Malgrat que la pandèmia ha aturat l’activitat comercial, l’aeroport gironí ha aprofitat per desencallar algunes inversions que s’havien aturat durant el confinament. Així, Aena ha invertit més de 20 milions en la terminal de Vilobí d’Onyar des del març del 2020 fins ara. Part d’aquestes obres han servit per renovar el paviment de la pista d’aterratge i altres vies de circulació per avions. A més, també s’ha canviat la il·luminació de la pista per bombetes LED i es preveu fer més reformes en la zona de vol, properament.

La falta de vols comercials no ha deixat l’aeroport inoperatiu. De fet, Pallarès ha remarcat que la pista ha estat «oberta les 24 hores del dia» i s’hi han rebut vols d’emergències i també de mercaderies. De fet, durant el 2020 els kilos de mercaderies transportats des de Girona va pujar un 270%. Pallarès ha remarcat que l’aeroport ha trobat «una diversificació operativa» que ha contrarestat la manca de vols comercials. També hi ha hagut una elevada activitat de vols privats i escoles de vol que han utilitzat les pistes.