Un miler de persones s'han concentrat aquest dijous a les set de la tarda a la plaça Major de Porqueres per condemnar el feminicidi i mostrar escalf als familiars i amics de la víctima: "Malauradament, avui ens ha tocat viure-ho de prop. Diem prou, ni una dona més".

L'acte ha començat amb la lectura de diversos manifestos per rebutjar la violència masclista i reclamar posar fi a aquesta "xacra". "Avui som molt per denunciar aquest feminicidi però la feina important és, entre tots, aconseguir trencar la barrera de la por perquè les dones denunciïn", ha dit l'alcalde. Durant els parlaments han destacat el caràcter i alegre i generós de la víctima: "Sempre estava disposada a donar un cop de mà amb un somriure als llavis".

La població de Porqueres, consternada pel feminicidi, s'ha trobat a les set de la tarda a l'acte convocat a la plaça Major per rebutjar el crim i per mostrar l'estima que el poble té a la víctima. La concentració ha començat amb els parlaments per reclamar la fi de la violència masclista.

L'acte ha començat amb la intervenció de l'alcalde de la població, Francesc Castañer, que ha fet una crida a "continuar lluitant junts" per combatre la xacra que és la violència masclista. "Vivim en una societat on fa molts anys que s'arrossega com a inèrcia rols masclista que tenen el poder, i hem de ser capaços de crear una societat igualitària en drets i sense violència envers les dones", ha afegit Castañer.

La regidora de Salut i Benestar Social de Porqueres, Anna Lara, ha pres la paraula per fer un discurs emotiu durant el qual ha volgut remarcar l'estima que els veïns tenen a la víctima: "Una persona molt valorada per als qui la coneixíem, sempre disposada a donar un cop de mà amb un somriure als llavis". "Ens hem despertat amb una notícia molt trista. Malauradament aquesta vegada ens ha tocat viure-ho de prop però és una xacra present arreu. Diem prou, ni una més", ha afirmat Lara.

La consellera comarcal de Benestar Social del Pla de l'Estany, Ester Busquets, ha reclamat rebutjar "cadascuna de les manifestacions masclistes, per inofensives que semblin": "Avui, mostrem la solidaritat amb totes les persones que, de forma directa o indirecta, són víctimes d'aquesta xacra". Aquest dijous, el Pla de l'Estany lamenta la pèrdua de la veïna de Porqueres: "Tenim un sentiment d'impotència per no haver-la pogut ajudar". Els responsables de les administracions han recordat que hi ha telèfons d'atenció a les víctimes i tota una xarxa de recursos a punt per recolzar-les i acompanyar-les en el procés de denúncia dels seus agressors.

La presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Meritxell Benedí, ha afirmat que el crim d'ahir "no és un fet aïllat": "Des del 2012 n'hi ha hagut 92, i quatre feminicidis vinculats".

Benedí ha recordat que la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i l'ICD fan una crida a tota la ciutadania, agents socials, agents polítics, entitats i institucions per corresponsabilitzar-se i acabar amb la impunitat d'aquestes agressions i assassinats. "Crec que tots i totes avui hem de dir ni una menys i que si en toquen a una, ens toquen a totes", ha conclòs.

Una portaveu de la Xarxa Feminista del Pla de l'Estany també ha volgut posar el focus en totes aquelles violències "silenciades" que pateixen les dones víctimes de violència masclista: "L'únic camí possible és continuar lluitant i denunciant. Les dones no vam néixer amb por, ens han ensenyat a tenir-ne i no pararem fins a aconseguir que canviï de bàndol".

Després del manifest, el miler de veïns han fet un minut de silenci que s'ha acabat amb aplaudiments.