La Carla és de les illes i estudia segon de Medicina a la UdG. És una jove aspirant a forense que comparteix pis al Barri Vell amb en Xevi, un gironí estudiant de filosofia, amb l’Alisha, que fa dret, i amb en Diego que acaba de començar magisteri. De fet, però, en aquest pis d’estudiants, hi ha un cinquè ocupant. Però no apareix mai, perquè sempre està darrere la càmera. Ho grava tot. I d’aquí, del pis dels d’estudiants i de les històries dels seus ocupants, n’ha nascut Moodles i noodles. Una websèrie de cinc capítols amb idea original d’Eva Pauné i Mirjam Ziegler que s’estrena aquest diumenge i que ha sortit de les classes de l’Escola Universitària ERAM i la Universitat de Girona amb «un projecte educatiu on es barregen professionals i estudiants, treballant conjuntament, per fer realitat una producció audiovisual».

Els cinc capítols es podran veure, per primer cop, demà a les sis de la tarda en una preestrena a l’Aula Magna Modest Prats de la UdG amb la presència de l’equip tècnic i artístic de la websèrie i públic escollit en concurs . En l’acte, presentat pel col·laborador de Diari de Girona i periodista especialitzat en cinema i sèries de televisió Pep Prieto, hi haurà col·loqui amb el director i els actors de la sèrie un cop s’hagin passat els cinc capítols de Moodles i noodles. I, posteriorment, a partir de les nou del vespre, els capítols ja es podran veure a YouTube i al web www.moodlesinoodles.com.

Marc Planas, director de Moodles i noodles conjuntament amb Guillermo Osorto, és professor de guió a l’ERAM i, amb l’objectiu «de posar en contacte estudiants i professionals», tot l’equip tècnic de la websèrie és una barreja d’estudiants, la majoria, amb alguns professionals tant en l’apartat tècnic com artístic. Un producte ben treballat que, des de demà al vespre, permetrà que els espectadors recordin quan uns munten una festa prebarraques i una altra ha d’entregar un treball abans de les dotze de la nit, les èpoques d’exàmens o, també, quan desapareix alguna cosa de la nevera...

L’ERAM és una escola adscrita a la Universitat de Girona que, des de la Factoria Cultural de la Coma Cros a Salt, imparteix el grau d’Audiovisual i Multimèdia i, a més, també un d’Arts Escèniques, que és l’únic oficial a Catalunya.