Una dona ha resultat ferida greu en la deflagració d'una estufa a Olot.

El succés s'ha desencadenat cap a tres quarts d'una del migdia en una casa del carrer de Santa Pau.

Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers, el SEM i la Policia Municipal d'Olot.

L'explosió s'ha produït en el moment que la dona encenia l'estufa. A causa de l'explosió, ha ocasionat un incendi a l'habitatge.

Segons fonts del SEM, la víctima ha patit afectacions arran del succés. En un primer moment se l'ha traslladat a l'hospital comarcal d'Olot i posteriorment se l'ha derivat a la Vall d'Hebron per la gravetat de les cremades.

Aquest succés ha causat danys a la casa, especialment a la zona del menjador on s'han produït els fets.

Fins al lloc dels fets hi ha anat l'aparellador municipal, però segons informen els Bombers ha conclòs que no hi havia risc de col·lapse malgrat els danys a l'estructura. Tot i això, ha determinat que la inquilina no pot tornar a casa seva.