El cap del servei de Medicina Intensiva de l’hospital Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ha alertat a través d’un fil de Twitter de la possibilitat d’una cinquena i sisena onades comunitàries entre joves no vacunats tot i que «és poc probable» que hi hagi una onada hospitalària amb mortalitat destacada.

Sobre aquest aspecte, Sirvent destaca que un «alt percentatge de les persones susceptibles de contagi i d’ingrés a l’hospital i a l’UCI ja han rebut almenys una dosi de vacuna i d’altres ja han patit la malaltia» i és per això que els hospitals, en general, estan més descongestionats. Concretament, les xifres d’ingressats a finals de la setmana passada «estan baixes com les de finals de la primera i principis de la segona onada», segons ha manifestat l’intensivista. Aquesta evolució favorable també es va posar de manifest ahir, ja que hi havia 65 hospitalitzats i 16 crítics.

Amb tot, Sirvent creu que «estem entrant en una fase postcovid, en què la covid-19 es comportarà com una grip i de tipus estacional requerint vacunació (dosi de record) a grups de risc per evitar mortalitat», destaca.

Finalment, valora l’esforç de tots els sanitaris durant tot aquest temps, i que ara ja disposen «d’estructures i equipament addicional» per encarar futures epidèmies.