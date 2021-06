La vacuna de proteïna recombinant contra la covid-19 que està desenvolupant la multinacional HIPRA s’està potenciant amb un segell clarament gironí. Mostra d’això és que l’empresa veterinària d’Amer ha estret lligams amb l’Institut d’Investigació Biomèdica Dr. Josep Trueta de Girona (IDIBGI) en dues línies de col·laboració, segons va avançar ahir a Diari de Girona la directora del centre d’investigació gironí, Marga Nadal.

D’una banda, la més destacada és que l’institut de recerca col·laborarà directament amb Hipra en l’assaig clínic del vaccí a humans. La prova, prevista per aquest mes, al final s’endarrereix fins a mitjans d’agost un cop s’aprovi el mes que ve. D’aquesta manera, des de l’IDIBGI i amb el cap de la unitat de recerca en atenció primària de l’ICS, Rafael Ramos al capdavant, es farà una crida a quinze voluntaris que vulguin participar a la fase IIa de l’assaig. «Al principi, l’hospital Clínic de Barcelona havia de testar un 75% de participants i l’IDIBGI un 25%, però al final s’ha anivellat al 50% i cada institució en gestionarà quinze», va remarcar Nadal, qui va afegir que «els voluntaris segurament seran gent jove que encara no s’hagin vacunat amb cap altra dosi» i creu que no tindran dificultats per trobar-ne encara que la vacunació estigui molt avançada. «Hi ha persones que s’han posat en contacte amb HIPRA per oferir-se com a voluntaris, així que no hi haurà inconvenient». Finalment, també va destacar que el compromís dels testats ha de ser «total» ja que se’n farà un seguiment «exhaustiu».

Nadal va recordar que aquests tipus de vacuna és «diferent de les que hi ha actualment», ja que «ha estat dissenyada per optimitzar la seva seguretat i té una gran resposta immunitària contra el virus».

Segona línia de col·laboració

Seguidament, l’altra línia de col·laboració entre l’institut d’investigació i la multinacional veterinària es basa en l’enviament de mostres de pacients que han passat el coronavirus i que l’IDIBGI ha recollit des del biobanc.

«Aquestes mostres recollides al llarg de l’últim any, serviran per estudiar molts aspectes de la malaltia, com ara el tipus d’afectació en cada persona i els motius pels quals hi ha pacients que milloren més ràpidament que d’altres», va explicar Nadal. Concretament, «en el cas d’HIPRA, les mostres seqüenciades aniran bé per poder fer assaigs en diverses variants de la covid-19 i comprovar la fiabilitat de la vacuna», va detallar.

Finalment, Nadal va concloure que entre HIPRA i l’IDIBGI hi ha «bona sintonia» i estan treballant en noves col·laboracions.

Més de 23.000 mostres

Respecte a això, el mes de maig de l’any passat, l’IDIBGI, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i l’Hospital de Santa Caterina de Salt van habilitar els circuits necessaris per recollir mostres dels pacients covid-19 ingressats a l’hospital per processar-les i emmagatzemar-les a través del biobanc, i aixÍ poder-les emprar en futurs projectes de recerca sobre la malaltia.

Un any després s’han recollit més de 23.000 mostres d’uns 850 donants, principalment mostres provinents de derivats hemàtics: sèrum, plasma i capa leucocitària. Però també s’han recollit mostres d’altres tipologies com cèl·lules mononuclears de sang perifèrica, aspirats traqueals, frotis oral i femta. Aquesta col·lecció inclou mostres del moment d’ingrés, seguiments durant l’estada a Medicina Interna, Pneumologia i/o UCI i seguiments després de l’alta. En la majoria dels casos, es va aprofitar que s’extreia mostra de sang per al control de la malalta per obtenir mostres per a la recerca, les quals es van processar i conservar al Biobanc IDIBGI a -80 graus.

Fins ara s’han cedit mostres per realitzar sis projectes de recerca en covid-19 que aborden temes com noves eines de detecció i diagnòstic, assaigs clínics de nou tractaments, immunitat i biomarcadors de pronòstic. Un d’aquests projectes és el d’HIPRA. D’altra banda, en aquests moments l’Institut d’Investigació Biomèdica està treballant per cedir mostres a sis projectes més.