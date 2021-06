D’aquí a dos mesos i mig, el proper 1 de setembre, els peatges de l’AP-7 a les comarques gironines s’aixecaran de forma definitiva i l’autopista passarà a ser -almenys temporalment- gratuïta. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ho ha dit per activa i per passiva. A partir d’aquí, encara queden moltes incògnites per resoldre sobre el finançament i manteniment de la infraestructura, tot i que el Govern espanyol ja ha plantejat la possibilitat de fer de pagament totes les autopistes i autovies espanyoles a partir de 2024.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, aprofitant aquest aixecament de peatges a partir de l’1 de setembre, la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç han impulsat la redacció d’un estudi sobre quines seran les necessitats i perspectives en matèria de mobilitat que s’obriran a partir de llavors a les comarques gironines.

El document està essent elaborat per l’exconseller de Política Territorial i expert en mobilitat Pere Macias, i compta amb la participació d’agents de tot el territori. Ja s’han fet sessions de treball amb entitats i sectors empresarials de les comarques gironines (PIMEC, FOEG, etc.), i properament també hi ha previstos contactes amb els consells comarcals. La voluntat és poder presentar el treball durant el mes de juliol, o com a mínim abans de l’aixecament dels peatges.

Entre les qüestions que s’estan treballant i que es posaran sobre la taula hi haurà la possibilitat d’obrir noves sortides a l’autopista un cop s’hagin tret els peatges, per tal de facilitar la mobilitat. A més, també es plantejarà què cal fer amb el desdoblament nord de l’N-II. Fa uns mesos, Ábalos va anunciar que aquest desdoblament es paralitzaria perquè primer calia fer un estudi de mobilitat sobre com l’AP-7 gratuïta podia absorbir el trànsit de la Nacional. Tot i això, alguns actors pensen que el desdoblament de l’N-II a l’Alt Empordà no es pot deixar de banda, i menys si finalment cal tornar a pagar les autopistes a partir de 2024. Altres qüestions que s’estan posant sobre la taula són possibles fórmules de pagament per al manteniment de la carretera (tot i que, a hores d’ara, sembla clar que qui ho acabarà decidint és el govern central) o la distribució de les àrees de servei.

D’aquesta manera, des del territori es vol intentar aprofitar l’imminent aixecament dels peatges per aconseguir millores en la mobilitat a la demarcació; unes millores que en els darrers anys han trigat en arribar. Sense anar més lluny, la setmana passada es va saber que només s’ha executat un 25% de la millora de l’N-II entre Maçanet i Tordera, que porta més d’una dècada de retard.