Dia per amagar-se del sol ahir a les comarques gironines. O, com a mínim, per refugiar-se en platges i piscines. Per segon dia consecutiu, les temperatures van continuar tocant sostre amb 37 graus a Girona ciutat i 36 a Fornells de la Selva i a moltes poblacions de l’Alt Empordà com Roses, Navata, Espolla o Darnius. Els 16 graus de màxima a Setcases van ser una de les poques excepcions d’un dia en què, gairebé a tot arreu, els termòmetres van superar els trenta graus.

Al matí, el Servei Meteorològic de Catalunya ja va emetre un avís de perill per calor forta en molts punts de les comarques de Girona. De fet, a les deu del matí, segons les dades del Meteocat, ja hi havia registres superiors als 30 graus a poblacions com Cabanes (31), la Tallada d’Empordà (31), Cruïlles (31), Cassà de la Selva (31) i Vilobí d’Onyar (29). Aquestes altes temperatures a mig matí ja venien d’una nit en què en moltes poblacions gironines havia costat molt dormir degut a les temperatures de «nit tropical», és a dir, quan la temperatura mínima no baixa dels 20 graus en tota la nit. Aquí va destacar Anglès, amb 21,7.

Amb tot, les comarques gironines encara van acabar quedant una mica per sota de les temperatures que es van viure en altres punts de Catalunya. De fet, només Girona ciutat, amb els seus 37 graus, va entrar en el llistat de les poblacions catalanes amb les temperatures més altes d’aquest dilluns.

El Govern català havia activat l’avís groc per altes temperatures, perquè es preveien d’entre 36 i 38 graus, però en alguns punts van acabar fregant els 40, quan encara falta una setmana per entrar oficialment a l’estiu. La màxima de Catalunya va ser de 39,2 graus a la localitat lleidatana de Seròs a dos quarts de cinc de la tarda, mentre que Artès, al Bages, van arribar als 38,3 i Vinebre, als 38,1.

En l’àmbit català, aquesta primera onada de calor de la temporada està registrant temperatures molt altes per a aquesta època de l’any després de diversos dies superant els 37 graus en molts punts del país i amb mínimes per sobre dels 23 a la costa. Passant, fins i tot, de «nits tropicals» a «nit tòrrides», que és quan la temperatura mínima supera els 25 graus.

Les prediccions indiquen que aquesta onada de calor, que va començar divendres, podria començar a afluixar a partir de demà, dimecres, i que per tant avui els termòmetres encara es mantindran tocant el sostre durant bona part del dia.