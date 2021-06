L’estiu va començar ahir amb temperatures inferiors a l’habitual, però no seguirà aquesta tònica. De fet, s’espera que la temperatura mitjana estigui, almenys, 0,5 graus per sobre del que és normal a la Península i les Balears.

El portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Rubén Del Campo, va explicar la setmana passada que l’escenari més probable és que la temperatura mitjana de l’estiu estigui, almenys, 0,5 graus per sobre del que és normal a la Península i les Balears.

Aquesta situació de previsió de molta calor per als propers tres mesos enllaça amb la tendència de l’estiu de 2020, que va ser molt càlid, amb temperatures més altes del normal per sisè any consecutiu, segons dades d’Aemet, que també han observat que nou dels deu estius més càlids des de 1965 han tingut lloc al segle XXI.

Pel que fa a les precipitacions per l’estació estiuenca, l’escenari més probable assenyala que serà sec a gairebé tot el territori i amb una mica menys de precipitació del que és habitual al nord-oest peninsular.

La primavera 2021 (1 de març a el 31 de maig de 2021) ha tingut un caràcter càlid, amb una temperatura mitjana sobre l’Espanya peninsular de 12,5 graus, és a dir, 0,4 graus per sobre de la mitjana d’aquesta estació; ha estat la vintena primavera més càlida des de 1961 i la dotzena més càlida de segle XXI.

La primavera ha estat en el seu conjunt molt seca pel que fa a precipitacions, amb una mitjana sobre Espanya peninsular de 114,5 litres per metre quadrat, valor que representa el 67% de valor normal del trimestre.

«S’ha tractat de la quarta primavera més seca des del començament de la sèrie en 1961, i la segona del segle XXI», va explicar el portaveu. No obstant això, a Europa l’estació primaveral ha finalitzat com la quarta més freda des de 1998.

La Comissió Europea adverteix que les temperatures superaran la mitjana registrada entre els mesos de juny i setembre a la regió mediterrània. Un escenari que, els experts de la CE, creuen que anirà acompanyat de menys precipitacions, concretament a Europa central i en diverses regions de la Mediterrània. Aquesta combinació, afegeix, podria fer incrementar el risc d’incendis forestals.

«Els incendis forestals representen un risc catastròfic important per a tot Europa. Ara que comença la nova temporada d’incendis forestals, hem de fer tot el que calgui per reduir-ne la incidència», va dir el comissari europeu de Gestió de Crisis, Janez Lenarči. A fi de poder fer front als grans incendis forestals d’aquest estiu, la CE ha preparat una flota europea reforçada d’avions i helicòpters en el marc del sistema rescEU.