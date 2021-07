Nascut a Barcelona, però resident durant molts anys a Roses, el fotograf Francesc Galí és el protagonista d’una nova exposició al Museu de l’Exili de La Jonquera on dona un punt de vista propi a diferents espais de memòria transfronterers de l’exili republicà a partir de la història familiar vinculada a l’exili, la del seu besavi Francesc d’Assís Galí Fabra (Barcelona, 1880-1965), pedagog i pintor noucentista que va ocupar el càrrec de Director General de Belles Arts durant la Guerra Civil i va participar en el salvament del patrimoni artístic republicà.

Exili és l’homenatge de Francesc Galí «a tots aquells que van haver de fugir el 1939 per defensar les seves idees». Un projecte que pretén convidar a la reflexió sobre l’exili amb una visió poètica, amb fotografies dels llocs per on van passar els exiliats.