El fins ara tresorer de l’administració econòmica diocesana, Pere Pórtulas, ha estat nomenat nou ecònom del Bisbat de Girona en substitució de Robert Xifre, que des de l’any 1995 havia estat col·laborant amb el Bisbat com a delegat d’economia, viceeconòm i ecònom. Tot i això, per tal de fer més senzilla la transició, Xifre continuarà com a viceeconòmic fins al 31 de desembre.

«Seguir amb la bona tasca»

El bisbe, Francesc Pardo, ha agraït la feina duta a terme per Xifre durant tots aquests anys i ha encoratjat a Pórtulas «a seguir la bona tasca feta fins ara».