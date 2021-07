Nit màgica, nit per al record, la que Peralada va brindar ahir al seu públic per celebrar el retrobament un any després. La cançó enfadosa de la pandèmia continua martiritzant, però almenys s’ha recuperat una certa normalitat encara que sigui amb auditoris plens de mascaretes i amb una ocupació del 70%. En moments complexos com els d’avui, res millor que visions optimistes de la vida, i el Ballet for Life/Le presbytère creat pel desaparegut Maurice Béjart funciona com a teràpia de xoc. Un cèlebre ballet amb música de Queen i Mozart de llarguíssim recorregut (a Peralada ja s’hi havia representat el 2010, com no, amb gran èxit) que al seu dia volia ser un cant a la vida inspirant-se en la vida de dues figures que, per culpa de la sida, havien mort joves, Freddie Mercury, el líder de Queen, i Jorge Donn, el ballarí fetitxe del coreògraf. Sobre l’escenari, els ballarins del Béjart Ballet Lausanne van deixar el públic impresionat. Una platea, per cert, que en el retorn a l’Auditori dels Jardins del Castell va estar plena de vips: des de Meritxell Batet, presidenta del Congrés dels Diputats, fins a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, passant per l’ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin.

A Peralada, i també a Sant Feliu, al Guíxols Arena, amb Zucchero, s’hi va donar ahir, ara sí, el tret de sortida definitiu a un estiu de grans festivals que portarà més de 130 concerts a la demarcació en poc menys d’un mes i mig. Avui Ballet for Life repeteix a Peralada, mentre que a Sant Feliu hi ha un plat fort, Sílvia Pérez Cruz. Onze anys després d’haver-se representat per primer cop, el Béjart Ballet Lausanne va tornar a excel·lir a l’Auditori dels Jardins del Castell. «Alegria, humor», titulava aquest mateix diari la crònica d’aquella funció del 4 d’agost de 2010. El muntatge està greixat amb la precisió d’un rellotge suís. La música de Queen i Mozart flueix amb naturalitat, els cossos de ballarins i ballarines brillen gràcies a una il·luminació precisa i al vestuari de Versace, i l’espectacle arriba al cor de la platea, que conté la respiració durant la representació. Tot plegat amb una mirada optimista i vital que, no obstant això, no evita interrogar l’espectador ni perd vigència temporal a pesar d’haver estrenat fa més de 20 anys. Poca broma. Pocs espectacles ho poden dir, això, però la fusió de tants genis ho posava molt fàcil.

Aquest tret de sortida a més de 130 propostes per a les nits d’estiu del proper mes i mig va coincidir, però, ahir, amb una anul·lació: la del Jazz l’Estartit Festival, per culpa «del malson recurrent de la pandèmia». «La incertesa a què pot passar demà ens obliga, amb gran desconsol, a cancel·lar el Festival que s’havia de celebrar del 22 al 25 de juliol amb un total de vuit concerts. Per mantenir l’esperit del jazz a l’Estartit, com es va fer l’any passat, sota el nom de Nits de Jazz, i amb entrada gratuïta, es presentaran del 23 al 25 de juliol a les 21.30 tres dels quatre grups locals que hi havien d’actuar precedint els caps de cartell: Lucia Fumero Trio, Gonzalo del Val Trio feat Benet Palet i Lluc Casares Septet. Actuacions de proximitat i petit format.