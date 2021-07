Nou terratrèmol en el sector de l’oci, durament colpejat pels efectes col·laterals de la pandèmia i la seva adaptació a la «nova realitat» canviant a mesura que se succeeixen les onades de COVID. Mentre els locals continuen amb els interiors tancats per l’augment de contagis, l’Ajuntament de Barcelona obre ara un nou front de debat. El tinent d’alcalde de Seguretat va plantejar ahir, que després de la pandèmia, el sector tanqui a la 1 de la matinada.

En declaracions al programa Via lliure de RAC-1, Batlle va proposar avançar l’horari de l’activitat nocturna per respectar el dret al descans de «la immensa majoria de ciutadans, que no surten de nit». «Una vegada hagin acabat tots aquests episodis [relacionats amb la pandèmia], caldrà asseure’s i plantejar quin tipus d’oci nocturn volem promoure, si hem de fer restriccions horàries... No sé per què hem de tenir la ciutat amb activitat fins a les 3 o les 4 de la matinada», va dir.

El responsable municipal de la Seguretat defensa que «no hi pot haver un ‘non stop’ tota la nit». I fins i tot, s’aventurava a plantejar un horari i suggeria que els locals d’oci nocturn obrin a la tarda, cap a les 19.30 hores, i d’aquesta manera l’activitat podrà parar a la una de la matinada, deia. Segons Batlle, s’han d’aprofitar els canvis provocats pel coronavirus per replantejar els hàbits horaris.

La resposta de el sector de l’oci nocturn no s’ha fet esperar. La patronal Fecalón ha emès un comunicat en què ha subratllat «que no hi ha cap treball ni estudi que avali la solució dels problemes de convivència amb mantenir restriccions horàries sobre el sector empresarial més perjudicat de la pandèmia». I ha exigit al regidor, que diu que no té competències en la matèria, que rectifiqui o demanaran la seva dimissió.