«Tota la nit que vèiem el foc i els bombers a peu per la muntanya»

A peu de la carretera Gi-612, prop de la urbanització del Cau del Llop de Llançà, a la zona de Fané. En aquesta zona hauria començat l’incendi del Cap de Creus, en un sector on no és la primera vegada que veuen flames a prop. Divendres,, veïns i residents van viure una nit amb angoixa: «Vèiem el foc i els bombers a peu per la muntanya,estirant les mànegues que veies que no podien». Ho relata la Roser Pou, una de les veïnes.

Les flames de l'incendi van començar a la vessant de la muntanya de la urbanització envoltada de vegetació. Segons les primeres hipòtesis, per una burilla es va iniciar el foc. Al carrer Ribagorça, a no gaires metres d’on comença la zona cremada hi resideixen la Roser Pol i en Jaume Juher. Estaven a Girona quan a quarts de dues del migdia els van començar a trucar els veïns perquè tenien foc al costat de casa. Van baixar ràpid espantats cap a Llançà. El mateix que va fer el seu fill. En Jaume explica que «era a Lleida i tenia el dinar posat, al restaurant, van pagar el dinar sense menjar-se’l i van venir cap aquí». Ahir a mig matí, al carrer, una veïna els demanava el mòbil per poder-los avisar la propera vegada. Un altre veí els va alertar i un familiar es va encarregar de treure els gossos.

L’accés des de la carretera del Port de la Selva ja estava tancat quan van arribar des de Girona però van poder accedir per altres vials de la urbanització.

El foc es va estendre muntanya amunt cap al Port de la Selva. «Si en comptes de tramuntana, fa ponent, el foc ja seria al poble, la força que duia el vent, era horrorós», relata en Jaume. Van passar la nit pendents de les flames: «Des de casa, a la nit vèiem els bombers a peu per la muntanya apagant el foc», diu la Roser. «Vuit bombers que els veiem pujar per aquí dalt i anaven baixant, amb les mànegues i que els veies que estiraven i no podien», relata angoixada. Fins i tot van veure com evacuaven companys en llitera i helicòpter. No han dormit gaire pel negui yi el record d’altres incendis. «Tenim molta por del ponent perquè enviaria les flames cap aquí», diu la Roser. El seu fill, en una casa propera, va ser evacuat.

L'Elsa Rigau, uns carrers més amunt, arribava ahir a la segona residència. «Vam haver de pujar a peu perquè ja no permetien l’accés en vehicles», explica, i els van proposar dormir al pavelló però van preferir quedar-se a casa.

Pas restringit

Al lloc on va començar l’incendi, una patrulla de la Policia Local restringia l’accés a un camí que enfila cap a la muntanya i a alguns habitatges. Garantien el pas dels vehicles de Bombers. Els Mossos impedien el pas per la carretera Gi-612 a Port de la Selva i l’accés a la urbanització. Però el focus del l'incendi, entre el carrer Ribagorça i Jaume Balmes, era ahir al matí un amunt i avall de residents i també alguns curiosos fent fotos a la zona cremada.

A la part baixa tot estava més tranquil. En Josep Maria Mera va arribar ahir. Va dubtar però «vam decidir baixar perquè ens van dir que es podia». Té amics al Port de la Selva als quals van evacuar del càmping i la treballadora d’un supermercat que va arribar-hi escortada per la policia per poder obrir el negoci i abastir els equips. I mentre comenten l’incendi i els sobrevolaven els avions, els banyistes omplien la platja.

l’inici de l’incendi. Les flames van començar a la urbanització Cau del Llop, a tocar de la carretera 1 Agents a la zona on va començar l’incendi F

2 Cues a la carretera cap a Port de la Selva, ahir al matí, i accés a la urbanització F

3 Roser Pol mostrant el sector on veien el foc durant la nit. F

Les flames van arribar a tocar d’alguns habitatges

Els carrers de la urbanització de la zona de Fané, a la part alta, se situen a peu de la muntanya que divendres es va encendre deixant un rastre a tocar alguns dels habitatges. Un dels vials propers a la carretera estava ahir tallat al trànsit i donava accés a algunes de les cases on les flames van arribar molt a prop. Els residents havien pogut tornar. Alguns havien estat desallotjats. A la imatge, un dels habitatges amb els residents observant des del balcó. Des que va començar el foc són pocs els veïns que no se’ls veu als balcons observant com els equips aeris sobrevolen la zona. La piscina d’alguns habitatges com aquest també va servir per apagar les flames.