Amb un risc de rebrot proper als 3.000 punts (2.940), i una velocitat de propagació (Rt) que s’acosta als 3 (2,7), Palafrugell se situa com el municipi de Catalunya amb uns indicadors covid-19 més elevats. Durant l’última setmana s’han detectat fins a 177 casos en aquesta població, un centenar més que la setmana passada, quan havien estat 77. De la resta dels municipis gironins grans, Salt també destaca pel que fa a la velocitat de propagació. Amb 2,55 punts, és el segon que registra una Rt més elevada, just per darrere de Palafrugell.

La resta de la Regió Sanitària de Girona registra un risc de rebrot de 1.351 punts, 3 més que el dia anterior, segons les dades del darrer balanç publicades pel Departament de Salut. Aquest indicador va experimentar la setmana passada un lleuger repunt, que va trencar la tendència a la baixa. La velocitat de propagació, en canvi, continua descendint, tot i que lentament. En la darrera actualització de dades, Girona es trobava en 1,40 punts, 6 centèsimes menys que el dia anterior. La incidència acumulada els darrers 14 dies es troba en 958,79 casos per casa 100.000 habitants, mentre que la incidència en els darrers 7 dies és de 559,92.

Així, continuen creixent els nous contagis. Les últimes dades van registrar 497 nous positius a les comarques gironines, un 40,6% menys del registrat el dia anterior. Sumats als acumulats, fan un total de 87.732 casos des de l’inici de la pandèmia. Els CAPs gironins han experimentat un decreixement de visites durant el cap de setmana. El dia 17 tan sols van rebre 1.446 pacients, mentre que durant la setmana no s’havia baixat de les 3.910 visites diàries relacionades amb la covid-19.

Tot i això, la pressió hospitalària segueix creixent. Ara mateix, el nombre de pacients ingressats per coronavirus als hospitals gironins és de 109, 4 més que en el balanç del dissabte. D’aquests, 30 es troben a l’UCI, 6 més. D’altra banda, no es va notificar cap nova mort, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia a les comarques gironines es manté en 2.126 defuncions.

Onze morts a Catalunya

A Catalunya, en canvi, s’han declarat 11 nous morts, dels quals un correspon a una persona d’entre 20 i 29 anys. El total són 22.318. Alhora, hi ha 1.545 pacients hospitalitzats a causa del virus, 118 més que dissabte, dels quals 297 són a l’UCI, 25 més. Dels pacients crítics, 14 són menors de 30 anys i 91 es troben a la franja d’entre 30 i 49 anys. També s’han comptabilitzat 4.648 nous casos, i el total acumulat és de 831.289.

Pel que fa als indicadors, ahir van baixar tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació a Catalunya. El risc de rebrot se situa en 1.373 punts, 36 menys que el dia anterior. La setmana passada era de 1.861, per tant la situació ha millorat. L’Rt va disminuir 5 dècimes, i es troba en 1,21. La setmana passada era de 2,44.

La taxa de positivitat supera el 21% a Girona

La taxa de positivitat de les proves covid-19 a Girona creix dia rere dia en la cinquena onada. Així, de les 14.461 proves PCR i 12.024 testos d’antígens que es van realitzar durant la setmana passada, el 21,10% van donar positiu. Una xifra molt alta, tenint en compte que la mitjana al llarg de tota la pandèmia se situa en el 8,20%. L’edat mitjana dels contagis la darrera setmana era de 30,24 anys, mentre que la mitjana de la pandèmia era de 40,55.