«Farts» de les visites guiades Free Tours, que es caracteritzen per ser gratuïtes -es basen únicament en propines- i força flexibles, l’Ajuntament de Besalú demana al Departament de Turisme de la Generalitat una «actuació immediata» i una llei que els empari «contra la lliure actuació de guiatges dels Free Tours», que els descriuen com a «empreses i guies no oficials».

El consistori justifica que es troben cada dia amb persones i empreses que «no tenen respecte pels monuments, per les històries, ni per les persones que han treballat de valent per obtenir la titulació professional adequada»: «Fins i tot diuen barbaritats com que Besalú era com la Costa del Sol, fent mal favor al turisme de qualitat que sempre volem des del nostre territori», expressa Vanessa Duran, regidora de Turisme i Cultura.

«Interessos econòmics»

Amb tot, des del consistori consideren que aquestes visites guiades gratuïtes que s’estan estenent per tota Catalunya i han arribat al municipi de la Garrotxa fan que «el que es cultiva i treballa dia a dia amb qualitat, respecte i bona ensenyança, es perdi pels interessos econòmics». «Fins i tot voluntaris sense coneixements adequats sobre la cultura i història de Besalú segueixen venint a fer mal impunement, simplement perquè no tenim una llei que ens empari per actuar-hi», insisteix la regidora, que demana una solució per «poder aturar» aquesta pràctica i «continuar amb un turisme de qualitat i amb uns guies i unes guies absolutament professionals», referint-se als serveis que s’ofereixen des de l’Oficina de Turisme del poble. De fet, aquest servei municipal ofereix aquest estiu visites guiades diàries en català, castellà, anglès i francès en horari de matins i de tarda, amb un preu de 2,5 i 5 euros per persona.

La moda dels Free Tours data els seus inicis l’any 2004 a la ciutat de Berlín, després que guies turístics en situació d’atur o estudiants que volien practicar el seu futur ofici, i de pas guanyar petites quantitats de diners, van començar amb el que s’anomena, un sistema de turisme «col·laboratiu». Gràcies a la flexibilitat horària que aquestes visites guiades ofereixen als seus interessats -on sobretot a les grans ciutats europees no cal ni demanar cita-, i el baix cost dels seus serveis -que és lliure i es basa en les propines que el client decideix entregar al guia un cop acabat el Tour-, les empreses que ofereixen aquest servei van començar a créixer, fins a arribar actualment a oferir aquests serveis a ciutats com Girona, Pals, Besalú o Cadaqués.