El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha portat al Contenciós Administratiu la resolució signada per l’anterior consellera de Salut, Alba Vergés, que atribueix noves funcions al personal administratiu dels Centres d’Atenció Primària. El document es va publicar el 25 de maig, pel qual s’establia una prova pilot a la regulació de les funcions de suport al personal sanitari que ha de desenvolupar determinat personal administratiu en centres d’atenció primària.

Des del sindicat, consideren que «s’ha vulnerat la negociació col·lectiva als dos àmbits» i que, a més, «es descriuen funcions no pròpies del personal administratiu, ja que a aquest personal no se li exigeix cap tipus de formació reglada per a la vinculació contractual i, per descomptat, ni reconeixement professional ni retributiu», afirmen en un comunicat publicat ahir. Segons el sindicat, ja van enviar una queixa a la mesa sectorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) i una carta a la conselleria de Salut i no han obtingut resposta.

«És per tot això que presentem aquesta demanda que en sol·licita la nul·litat», afirmen.

Dos CAPs gironins hi participen

La prova pilot, que encara no ha començat, es durà a terme a nou CAPs de l’ICS, entre els quals hi ha el de Santa Coloma de Farners, i a set centres gestionats per entitats amb un conveni o contracte amb el Servei Català de la Salut, entre els quals hi ha el de Sant Joan les Fonts. Segons la resolució, les funcions del personal administratiu seran: rebre i atendre els pacients a la consulta, obtenir-ne dades bàsiques, sol·licitar-ne visites i proves, detectar alertes seguint el protocol clínic establert, transmetre informació al pacient durant el procés assistencial, realitzar el seguiment de proves diagnòstiques i gestionar peticions d’interconsultes.

Malgrat que totes les tasques es faran «sota la supervisió de professionals sanitaris o seguint el protocol establert», la portaveu de CCOO al Trueta, Maria Àngels Rodríguez, va lamentar ahir a aquest diari que «atribuir aquestes funcions no estipulades al contracte al personal administratiu, suposa donar-los una formació reglamentària que no s’ha especificat i, en tot cas, la creació d’una nova categoria laboral que sigui remunerada com cal», va especificar.