El Govern ha anunciat l'actualització setmanal dels municipis que es veuran afectats pel toc de queda nocturn durant aquesta setmana. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat tornarà a demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el confinament nocturn per a diversos municipis catalans per tal de frenar els contagis de covid-19. Com a novetat, el Govern ha canviat els criteris per entrar a la llista de municipis amb toc de queda, que passa de 400 casos per cada 100.000 habitants a 250. A més, també han anunciat que allarguen la norma dues setmanes més.

D'aquesta manera, a partir d'ara la mesura afecta els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior als 250 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els darrers set dies o bé aquells rodejats per altres municipis amb aquests índexs.

Amb aquest canvi, la llista dels municipis gironins amb toc de queda passa a ser de 22.

La llista de municipis gironins tenen més de 5.000 habitants, però la situació epidemiològica no és tan greu, i de moment eviten el confinament nocturn també s'ha actualitzat. Són aquests: