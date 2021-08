Un estudi encarregat per la Cambra de Comerç i la Diputació de Girona calcula que el trànsit al tram gironí de l’AP-7 creixerà un 15% amb l’alliberament dels peatges, a partir de l’1 de setembre. De tota manera, ho farà de forma «desigual». Segons preveu el document, l’increment de trànsit serà més intens al tram nord, on la N-II encara no ha estat desdoblada, i més moderat al sud, on l’A-2 desdoblada ja es troba en funcionament, i a la circumval·lació de Girona, que ja és gratuïta. El document proposa diverses millores per a l’eix de l’AP-7 i la N-II a les comarques gironines, com l’obertura de cinc noves sortides, completar els enllaços que ja existeixen, incrementar la seguretat viària i potenciar tant el transport públic com la mobilitat sostenible, entre altres.

El 31 d’agost serà l’últim dia en què els conductors hauran de pagar per utilitzar l’AP-7 a les comarques gironines. Aquest aixecament de peatges comportarà un canvi d’escenari en l’àmbit de la mobilitat que la Diputació i la Cambra estan disposades a aprofitar. És per això que ahir van presentar un avanç de l’estudi Alliberament dels peatges: efectes, reptes i oportunitats, coordinat per l’exconseller i expert en mobilitat Pere Macias. Es tracta d’un estudi que ha comptat amb la participació de diversos agents del territori, com el sector del transport, les cambres de comerç, organitzacions, col·legis professionals i consells comarcals.

A partir de l’estudi d’altres autopistes on s’han alliberat recentment els peatges, l’informe conclou que el trànsit a l’AP-7 gironina creixerà al voltant d’un 15% a partir de l’aixecament dels peatges. Es tracta d’un increment discret perquè, en els darrers anys, ja s’han fet actuacions com l’obligatorietat de fer passar els camions per l’autopista, la gratuïtat del tram entre Vilademuls i Fornells de la Selva (és a dir, la circumval·lació de Girona) o el desdoblament de la N-II al sud de les comarques gironines, que fa que molts conductors prefereixin utilitzar l’A-2 desdoblada. Tot plegat contribuirà a reduir l’impacte de l’aixecament de barreres sobre el trànsit de l’autopista.

Eliminació de «punts negres»

A partir d’aquí, però, el document planteja diverses propostes de millora. En primer lloc, hi ha la qüestió de la sostenibilitat. L’eliminació del peatge comportarà un increment del trànsit, la qual cosa genera un risc de major impacte ambiental. És per això que, com a possibles solucions, es planteja la necessitat de generar bones connexions amb el transport de mercaderies per ferrocarril, l’ús de plaques solars i punts de recàrrega elèctrica tant a l’autopista com a l’autovia i un itinerari per a bicicletes al llarg del corredor.

Per tal de millorar la seguretat viària, es demana eliminar o mitigar els «punts negres» de les carreteres actuals, ja que l’N-II ha tingut, des de fa anys, una elevada sinistralitat. En aquest sentit, es considera imprescindible evitar les cruïlles al mateix nivell.

Un altre punt vital és l’increment de sortides. Segons els redactors de l’estudi, actualment n’hi ha massa poques a l’autopista, ja que es van crear amb criteris de rendibilitat i no de mobilitat, de manera que alguns vehicles han de donar molta volta per arribar al seu punt de destí. És per això que el document contempla la creació de fins a cinc noves sortides -per exemple, a Figures Oest i a la cruïlla entre la N-II i la carretera de Capmany-, tot i que s’haurien de consensuar amb el territori.

El document també reclama una bona accessibilitat a les àrees logístiques estratègiques, que s’haurien de concentrar a la zona sud de la Jonquera, la zona de Figueres-Llers i a tota l’àrea compresa entre l’aeroport i l’enllaç a l’Eix Transversal. A més, considera imprescindible redistribuir els fluxos de les vies que no siguin paral·leles al corredor, com per exemple l’Eix, i demana un nou sistema de senyalització viària que prioritzi els destins i no les tipologies de via.

Finalment, alerta també que hi ha 649 establiments (com bars i restaurants) situats al voltant del corredor i que es podien veure perjudicats, de manera que caldrà tenir-los molt en compte.

Malgrat l’aixecament dels peatges de l’autopista el 31 d’agost, el govern espanyol ja ha anunciat la seva intenció d’imposar el pagament -amb un sistema encara indeterminat- a totes les autovies de l’Estat a partir de 2024, ja que es tracta d’un compromís del govern espanyol davant la Unió Europea. Davant d’això, tant el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, com Pere Macias, van considerar prioritari que «no hi hagi una discriminació territorial» i s’apliqui «un model homogeni» per a tot l’Estat que no perjudiqui territoris com les comarques gironines. Amb això, volen evitar que es gravin els grans eixos -com el Corredor Mediterrani- i en canvi es deixin altres carreteres lliures de pagament.

Així, Fàbrega va demanar que s’apliqui un model «neutre» i que no penalitzi determinats territoris, sinó que el sistema de pagament sigui el mateix per a tot l’Estat. «No es pot fer una discriminació territorial, de manera que algunes províncies paguin peatge i altres no», va reblar Pere Macias. En aquesta sentit, va reclamar que cal «un remei per evitar que les comarques gironines tornin a quedar perjudicades per una visió no homogènia del pagament del peatge». «El que ens fa por és que els grans eixos s’hagin de pagar, i que en canvi la resta no», va insistir Macias, tot considerant que això suposaria un nou greuge per a la demarcació de Girona. «Volem fer un toc d’alerta davant la temptació de fer de pagament només determinats eixos», va subratllar.

El mateix va opinar el president de la Diputació, Miquel Noguer. «No podem permetre només tornar a pagar nosaltres. Probablement no ens n’escaparem si paguen tots, però només pagar nosaltres no, que això ja portem molts anys fent-ho», va afirmar.

Finalment, tant Macias com Fàbrega també van reclamar que, si s’aplica un pagament per ús, no repercuteixi directament a les empreses de transport.