Camprodon acollirà, els dies 30 i 31 d'octubre, la primera edició del Pyrenees Mountain Festival. El certamen, organitzat per l'Ajuntament, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i la Kilian Jornet Foundation, entre d'altres, té com a objectiu ser un punt de trobada per a caminadors i corredors amb l'objectiu de compartir coneixements i experiències en l'àmbit de la muntanya. Inclourà tallers i xerrades amb experts en rescats de muntanya i medicina, i geògrafs, geòlegs i biòlegs, entre altres.

Dissabte els tallers i les xerrades seran protagonistes. Ni haurà sobre prevenció de riscos a la muntanya, nutrició, fisioteràpia i primers auxilis, entre altres. L'endemà, a més dels tallers i les xerrades, es faran sortides de muntanya per a senderistes i corredors, a càrrec d'experts.

A banda, durant tot el cap de setmana hi haurà un espai expositiu amb guies de muntanya, escoles de trail running, i d'equipament esportiu, entre altres.

En paral·lel, en el marc del certamen, es farà una recollida de brossa col·lectiva a la Vall de Camprodon i al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser.