ERC de Sant Gregori, a l’oposició, ha denunciat la «manca de transparència» de l’equip de govern per no permetre-li l’accés a informació pública sobre els resultats de l'anàlisi de l'aigua destinada al consum humà del municipi, la còpia dels contractes amb les empreses que s'ocupen de la jardineria municipal i la informació sobre els recursos hídrics que s’utilitzen per a la jardineria. «Cap de les tres sol·licituds d'informació va ser atesa per l’Ajuntament de Sant Gregori», ha apuntat la portaveu i regidora d’ERC, Cristina Ribas.

Per aquest motiu, els republicans van dur el cas a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Ara, esperen una resposta de l’Ajuntament perquè lliuri la informació demanada en els pròxims deu dies. Si no, s’arrisquen a què la comissió incoï un procediment sancionador.