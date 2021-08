El nombre de persones hospitalitzades per coronavirus a les comarques gironines va augmentar ahir més d'un 25% respecte a les dades de dilluns. En concret, es van registrar 42 nous ingressos, que fan un total de 208. També van tornar a agumentar els crítics a l'UCI, que ara són 65, 3 més que el dia anterior. Alhora, els nous casos registrats també es van tornar a incrementar i van ser 311, un 150,9% més que el diumenge. Amb aquests, ja són 97.430 els casos totals registrats a la regió sanitària des de l'arribada de la pandèmia a les comarques gironines. La notícia positiva és que no es va declarar cap nova defunció per covid-19, així que el total acumulat a la demarcació es manté en 2.173 víctimes mortals.

Per altra banda, els indicadors que mostren l'estat de la pandèmia continuen en una clara tendència a la baixa, excepte la velocitat de propagació, que per segon dia consecutiu es va mantenir en 0,76. En canvi, el risc de rebrot va tornar a baixar 21 punts fins a situar-se en 381, ja per sota dels 400.

Millors dades a Palamós

No a tot arreu la crescuda de les hospitalitzacions ha estat igual. L’hospital de Palamós ha començat a reprendre l’activitat quirúrgica davant la disminució d’ingressos. Actualment, el centre té 21 malalts amb covid-19.