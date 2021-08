Un total de 2.334 dones embarassades s’han vacunat entre el 4 i l’11 d’agost a Catalunya, el que suposa un 85% més que la setmana anterior, quan només es van vacunar 1.256 dones. Segons el Departament de Salut, les campanyes informatives per conscienciar sobre la importància de la vacunació i la «implicació dels ASSIR, els equips d’atenció primària i els hospitals», han estat qui han fet possibles aquest «canvi notable».

En un comunicat, Salut explica que les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i els equips d’atenció primària es van posar en contacte amb dones embarassades per informar-les sobre l’hora de vacunació i per aclarir possibles dubtes.

A més, també es va posar en marxa un seminari virtual amb societats científiques, que el van seguir més de mil professionals.

La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, va remarcar la setmana passada que «les dones contagiades tenen 4,2 més risc de contagiar-se» i «5,4 més risc d’acabar ingressades» en un hospital, en el cas d’agafar el virus. A més, la vacunació pot tenir efectes positius sobre el fetus, ja que es produeix una transmissió d’anticossos que després protegirà al nounat.

Les vacunes que s’administren a les embarassades són les de Pfizer i Moderna.

Les dones embarassades no han entrat en els assajos clínics de la vacuna -com és habitual en tots els medicaments testats, per temes de seguretat. Tot i això, ja hi ha hagut dones que s’han vacunat i no han patit efectes en el seu embaràs, demostrant així que la vacuna és segura.