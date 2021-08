La col·laboració i coordinació entre els cossos policials desplegats a les comarques gironines és una constant. Segons quin tipus de dispositiu s’hi poden veure participar diversos cossos de seguretat. No és d’estranya veure per exemple, les operacions contra el tràfic d’éssers humans i prostitució, que participen per exemple Mossos i Policia Nacional. O en operacions contra el top manta per exemple a Roses, a banda de la Policia Local, sovint hi col·laboren els Mossos i d’altres cossos, com ara la Policia Nacional. Aquest últim cos de seguretat s’encarrega de temes d’estrangeria i per tant, és necessari per poder comprovar la situació en la qual es troben per exemple, els manters o en casos d’altres operatius, saber si una persona és irregular a Espanya. També hi ha col·laboració constant entre policies locals i totes les policies desplegades a la província, ja sigui Guàrdia Civil, Mossos, CNP o Vigilància Duanera.