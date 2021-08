Trànsit no preveu un gran increment de circulació de vehicles per l'AP-7 a les comarques gironines, un cop s'aixequin els peatges l'1 de setembre. El seu director general, Pere Navarro, assegura que es tracta de la "fita històrica" més important dels últims anys però que no creu que hi hagi més trànsit perquè a la demarcació "no hi ha masses alternatives". Navarro assegura que l'autopista continuarà funcionant "igual", tot i que sense barreres, que el centre de control a Granollers es mantindrà i que les estructures es retiraran en els propers dos o tres mesos. "El que ens preocupa una mica és que al aixecar les barreres els vehicles passin més de pressa per la zona de les cabines", afirma.

"Està garantida la continuïtat, l'únic que no hi haurà barrera al peatge", ha assegurat Navarro en una roda de premsa a Girona aquest divendres. Segons el director general de Trànsit, no preveuen que hi hagi un gran increment de circulació de vehicles –potser sí, més camions- per aquesta via. Navarro assegura que a les comarques gironines, tampoc hi ha "masses alternatives" i que, ara, la majoria de conductors ja circulen per l'autopista.

El responsable de Trànsit també ha destacat que es tracta de la notícia "més important" dels últims anys i ha avançat que la previsió és que en els propers mesos es vagin retirant les estructures de cabines on es fan els pagaments. De fet, ha dit que ara mateix el que els preocupa és que, com que no caldrà aturar-se per la barrera, els conductors passin "volant" per aquests punts.

"Prudència" en l'últim cap de setmana

D'altra banda, ha assegurat que el centre de gestió del trànsit de Granollers continuarà funcionant i ha fet una crida a la "prudència" en el darrer cap de setmana d'estiu –també de peatges-. "Demanem als conductors un últim esforç", ha insistit.

En aquest sentit, ha remarcat que malgrat el repunt d'accidents del mes de juny, en els darrers anys s'ha reduït la sinistralitat. En concret, a les comarques gironines, s'ha passat del 148 morts en accidents l'any 2000 als 42, l'any 2019.

Protegir els més vulnerables

Navarro també ha avançat que Trànsit està concentrant molts esforços en la "protecció" dels més vulnerables a la carretera. Entre ells, els vianants, els ciclistes i els motoristes, que representen un 27% dels morts en accident i un 15% del parc de vehicles. En relació a això, ha dit que creu que l'aposta de futur haurà de ser l'airbag. Per ara, descarta la seva obligatorietat per "falta" de consens però creu que "poc a poc" s'anirà estenent.