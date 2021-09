La Confraria del Cava va presentar ahir Cava amb Cor, una línia de cava solidari que servirà per finançar projectes per infants i joves de Càritas. La iniciativa va comptar amb el suport del sommelier Josep Roca, qui va afirmar que després de la pandèmia «tot està per construir» i Càritas és una entitat «constructora de segones oportunitats per aquells que més pateixen». El preu de cada ampolla rondarà els 7,8 euros. De cada unitat, la confraria destinarà 2 € a finançar els projectes de Càritas. Cava amb cor posarà a la venda 8.500 ampolles a partir del 6 de setembre i es podrà comprar en tretze punts de venda d’arreu de Catalunya.

